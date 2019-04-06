Birlikten Yenilenebilir Enerji Doğdu

Gıda ve tarım sektöründen gelen iki deneyimli ismi Barış Tansever ve Barış Kocagöz, geleceğin en önemli sektörlerinden olan enerji için bundan 10 yıl önce kurdukları ABK Çeşme Res ile önemli bir adım attı ve Türkiye'ye örnek model oldu.

Gıda ve tarım sektöründen gelen iki deneyimli ismi Barış Tansever ve Barış Kocagöz, geleceğin en önemli sektörlerinden olan enerji için bundan 10 yıl önce kurdukları ABK Çeşme Res ile önemli bir adım attı ve Türkiye'ye örnek model oldu.



Gelişen sanayi ve şehirleşmeyle birlikte enerjiye olan ihtiyaç giderek artarken; milli, yerli, çevreci ve yenilenebilir enerji konusundaki yatırımlar da hız kazandı. İş dünyasındaki güçlerini çevreci enerji yatırımı için birleştirerek ABK Çeşme Res'in kuruluşuna öncülük eden İstanbullu başarılı iş adamı Barış Tansever ile İzmir'de tarım, özellikle pamuk ve organik nar üretimiyle tanınan Barış Kocagöz, İzmir Çeşme'de 4 yıldır üretimini sürdüren rüzgar enerji santraliyle, hem ekonomiye katma değer oluşturuyor hem de doğal, çevreci ve yenilenebilir enerji üretiyor.



Türkiye'de hızla gelişen rüzgar enerjisi sektörü, İstanbul'un ünlü mekanlarından Sunset Restoran'ın sahibi ve ayrıca İzmir Menemen'de süt çiftliği bulunan Barış Tansever ile İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı, Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanlığı da yapan Barış Kocagöz'ü 10 yıl önce aynı amaç için buluşturdu.



Doğal enerji kaynaklarının kullanılmasının artmasıyla enerjideki dışa bağımlılığın azalacağına dikkat çeken ABK Çeşme Res A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Kocagöz, enerjiye olan ihtiyacın sürekli arttığını vurguladı.



"Yerli, milli enerji devlet politikası oldu"



Ülkemizin en verimli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisinin önemini hatırlatan Kocagöz, "Rüzgar enerji santralleri ülkemizin enerji ihtiyacını karşılaması açısından büyük önem ve potansiyel taşıyor. Hem çevreci, hem de yenilenebilir özellik taşıyan rüzgar enerjisi doğayla barışık bir kaynaktır. Rüzgar enerjisi, hiç tükenmeyeceği için oldukça verimlidir. Santralleri kurarken kuş göç yolları ve bölgedeki diğer canlı dokusunun korunması için kapsamlı bir araştırma ve inceleme süreci yaşadık. Karbon emisyonunun azaltılmasına yaptığımız katkı için Avrupa Birliği onaylı Yeşil Sertifika'ya da geçtiğimiz aylarda almaya hak kazandık. Burada 6 türbinden 19 bin evin enerji ihtiyacını karşılayacak bir üretim gerçekleştiriyoruz. Üretime geçişinin 4'üncü yılını kutlayan ABK Çeşme Res, devlet politikamız haline gelen çevreci, milli, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarında İstanbul ve İzmirli iş insanlarının güç birliğine güzel bir örnek oluşturuyor" diye konuştu.



Yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik kavramlarının enerji sektöründe ağırlık kazandığına dikkat çeken ABK Çeşme Res Yönetim Kurulu Başkanı Barış Tansever de "Doğal yaşamla, enerji üretiminin yan yana yürütülebileceğini gösterdik. RES'ler, çevre ve doğal yaşama zarar vermiyor. Türbinlerin ortasında kurduğumuz kovanlardan bal üretiyor; keçi ve ineklerden de süt elde ediyoruz. En verimli şekliyle ülkemizin elinde olan bu kaynağı ülkemiz için kullanmaya devam etmeliyiz" dedi. - ANKARA

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