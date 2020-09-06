İngiltere'nin Birmingham kentinde birden çok bıçaklı saldırının yaşandığı olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.
West Midlands polisi yaptığı açıklamada, Birmingham'da yaşanan saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Yetkili polis Steve Graham, trajik olaya ilişkin cinayet soruşturulması başlatıldığını, bir şüphelinin arandığını açıkladı.
Olayda bir erkeğin öldüğü belirtilirken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. - BIRMINGHAM
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:45 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Birmingham'da yaşanan bıçaklı saldırının bilançosu: 1 ölü, 2'si ağır 7 yaralı - Son Dakika