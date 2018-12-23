Birmingham Havalimanında Bütün Geliş Seferleri İptal Edildi
1 saat önce
İngiltere'nin Birmingham şehrindeki havalimanında yaşanan teknik aksaklık sebebiyle geliş seferleri geçici olarak durduruldu.
İngiltere
'nin Birmingham şehrindeki havalimanında yaşanan teknik aksaklık sebebiyle geliş seferleri geçici olarak durduruldu.
İngiltere'nin Birmingham şehrinde teknik aksaklıktan sebebiyle bütün geliş seferleri durduruldu. Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilirken, Birmingham Havalimanı yetkilileri yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Yolcuların uçuş ile ilgili güncellemeleri için havayolları şirketlerini kontrol etmeleri önerilir" denildi. - BIRMINGHAM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:00 Kaynak: İHA
Sakarya'daki Irkçı Saldırı İddialarına Valilik'ten Açıklama: İtibar Etmeyin
Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Oyuncusu Mustafa Kapı Tarihe Geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nazım Tuncer'in Etkisiz Hale Getirdiği Teröristin Cesedini Jandarmamız Buldu
Hırsızlar Vanaları Çalınca İstanbul'a Su Veren Melen Nehrine Yakıt Sızdı