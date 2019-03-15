Son Dakika Haberleri: Birmingham Polisi Operasyon Sırasında Bir Kişiyi Öldürdü

Birmingham Polisi Operasyon Sırasında Bir Kişiyi Öldürdü

23 dakika önce

İngiltere'de polis, operasyon sırasında bir kişiyi vurarak, öldürdü.

Birmingham Polisi Operasyon Sırasında Bir Kişiyi Öldürdü, System.String[]
İngiltere'de polis, operasyon sırasında bir kişiyi vurarak, öldürdü.

Olay, İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yer alan Birmingham kentinde yerel saat ile 05: 00 civarında meydana geldi.

West Midlands Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Wheeleys Lane'de polisin yaptığı operasyon sırasında bir adam polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. 50 yaşındaki adam vurulduktan kısa bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisin olayın meydana geldiği bölgeyi kordon altına aldığı, soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma kapsamında polis memurunun üniformasında bulunan kamera kaydının inceleneceği bildirildi.

Operasyonun istihbarat idaresince düzenlendiği belirtilirken, olayın terörle ilgili olmadığı açıklandı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:15 Kaynak: DHA

Polis, İngiltere, Dünya
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