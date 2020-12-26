Birol Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Birol Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2020 11:37
Birol Güven, AA'nın

Yapımcı, senarist ve yönetmen Birol Güven, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yapımcı, senarist ve yönetmen Birol Güven, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Çocuklar Duymasın", "Seksenler", "En Son Babalar Duyar" ve "Zengin Kız Fakir Oğlan" yapımlara imza atan Güven, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını seçen Güven, yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun " İstanbul'da koronavirüs önlemleri", sporda ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Güven, her fotoğrafın tarihe bırakılmış bir belge olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'da koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafın 2020 yılını anlatmaya tek başına yeterli olacağını söyledi.

Spor kategorisinde oyladığı "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" başlıklı fotoğrafı estetik bulduğunu belirten Güven, "Kadraj çok şey anlatıyor. Fotoğrafı diğer sanat dallarından ayıran şey anı yakalamak. Hayatta her şey akıp geçiyor. Hiçbir anı durduramıyoruz. Video olmakta olanı veriyor ama fotoğraf bir anı yakılıyor ve burada çok iyi bir an yakalandığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Birol Güven, İstanbul, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birol Güven, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı! Fabrika sahibi jandarmayla mekana geldi "Sıkıştım, buraya mı yapayım?" diyen ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti Azılı hırsızların girdiği evin sahibi uyanınca olanlar oldu! Kovalamaca anları kamerada KDK, emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu 2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü
Halk diken üstünde! ABD'nin Florida eyaletinde gökten Halk diken üstünde! ABD'nin Florida eyaletinde gökten "iguana" yağıyor         
11:49
Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı         
11:23
Akıllara zarar! Filyasyon ekibi, korona testi pozitif olan kişiyi halayın başında bulmuş Akıllara zarar! Filyasyon ekibi, korona testi pozitif olan kişiyi halayın başında bulmuş         
10:51
Evi ile birlikte biriktirdiği kefen parası da yanan vatandaşın gözyaşları yürekleri dağladı Evi ile birlikte biriktirdiği kefen parası da yanan vatandaşın gözyaşları yürekleri dağladı         
10:23
Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza         
09:54
Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor         
09:46
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi         
09:34
Altınları isteyip, bıçakla saldırmıştı! Kuyumcudaki dehşet saniye saniye kamerada Altınları isteyip, bıçakla saldırmıştı! Kuyumcudaki dehşet saniye saniye kamerada         
08:47
Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler         
08:12
"Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi         
06:38
DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok         
23:24
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 12:01:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Birol Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei