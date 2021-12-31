Birol Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Yapımcı, senarist ve yönetmen Birol Güven, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güven, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği kareleri seçti.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" karesini tercih eden usta yönetmen, fotoğraftaki orman yangınlarına ilişkin, "En az zarar gören insandı." değerlendirmesini yaptı.

Güven, yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki Yaşam" adlı fotoğrafını seçerek, "İnterneti bir çöplüğe benzetiyorum. İnsan da çöpün içinde cevher arıyor, bilginin ise üzeri çöple kaplı. Bu fotoğraf bana bunu çağrıştırdı." dedi.

Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını seçen Güven, "Zafer için engel yok." ifadesini kullandı.