Birol Güven'in Sushi Keyfi
15 dakika önce
Ünlü yapımcı ve yönetmen Birol Güven, geçtiğimiz akşam İstinye'deki Yada Sushi'de eşi Burcu ve oğlu Cem Güven'le birlikte keyifli bir akşam geçirdi.
Mekanın müdavimlerinden olan Güven, ailesi ve dostlarıyla birlikte sushi'nin tadını çıkarmanın yanı sıra DJ Yosi Gabay'ın performansıyla da eğlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:00 Kaynak: Bültenler
Genç Oyuncu Kubilay Aka'dan Sevgilisi Miray Daner'e Romantik Doğum Günü Mesajı
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
Edirne'de Kan Donduran Cinayet! Sırra Kadem Basan Oryantali Parçalayıp Ormana Atmışlar
ABD'li Senatör'ün FETÖ'cü Enes Kanter'le Görüşmesine Türkiye'den Sert Tepki: Utanç Verici