Son Dakika Haberleri: Birol Güven'in Sushi Keyfi

Birol Güven'in Sushi Keyfi

15 dakika önce

Ünlü yapımcı ve yönetmen Birol Güven, geçtiğimiz akşam İstinye'deki Yada Sushi'de eşi Burcu ve oğlu Cem Güven'le birlikte keyifli bir akşam geçirdi.

Birol Güven'in Sushi Keyfi, System.String[]

Mekanın müdavimlerinden olan Güven, ailesi ve dostlarıyla birlikte sushi'nin tadını çıkarmanın yanı sıra DJ Yosi Gabay'ın performansıyla da eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:00 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Oyuncu Kubilay Aka'dan Sevgilisi Miray Daner'e Romantik Doğum Günü Mesajı Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu

Edirne'de Kan Donduran Cinayet! Sırra Kadem Basan Oryantali Parçalayıp Ormana Atmışlar ABD'li Senatör'ün FETÖ'cü Enes Kanter'le Görüşmesine Türkiye'den Sert Tepki: Utanç Verici
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:15:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birol Güven'in Sushi Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]