Son Dakika Haberleri: Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı
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Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı

6 saat önce

Aktif basketbol kariyerini sonlandırarak emekli olan Birsen Vardarlı Demirmen'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan tarafından plaket ve milli takım forması takdim edildi.

Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı, System.String[]

Aktif basketbol kariyerini sonlandırarak emekli olan Birsen Vardarlı Demirmen'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan tarafından plaket ve milli takım forması takdim edildi.


Törende seyircileri selamlayan Birsel'e, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan tarafından, çerçevelenen 7 numaralı milli takım forması ve teşekkür plaketi verildi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:24 
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