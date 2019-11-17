Son Dakika › Spor › Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı - Son Dakika Spor
Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı
6 saat önce
Aktif basketbol kariyerini sonlandırarak emekli olan Birsen Vardarlı Demirmen'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan tarafından plaket ve milli takım forması takdim edildi.
Aktif basketbol kariyerini sonlandırarak emekli olan Birsen Vardarlı Demirmen'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan tarafından plaket ve milli takım forması takdim edildi.
Törende seyircileri selamlayan Birsel'e, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan tarafından, çerçevelenen 7 numaralı milli takım forması ve teşekkür plaketi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:24
Enes Ünal sosyal medyayı salladı İşte Türkiye'yi EURO 2020'de bekleyen muhtemel rakipler 1925 senesinden beri ilk kez A Milli Takım'ın galibiyet sayısı mağlubiyet sayısını geçti ATP'de şampiyon Tsitsipas