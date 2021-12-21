Biruni Üniversitesi'nde 'Şeb-i Yelda' kutlandı - Son Dakika

Biruni Üniversitesince İran'ın en eski geleneklerinden biri olan ve yılın en uzun gecesi 21 Aralık kış dönümü anlamına gelen "Şeb-i Yelda" etkinliği düzenlendi.

Biruni Üniversitesi Reyhan binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Şeb-i Yelda gecesinde yenilen nar, karpuz, çerez gibi yiyeceklerden oluşan özel bir köşe hazırlanıp sergilendi.

Öğrenciler, İran'a ait olan setar isimli çalgı aletiyle yöresel İran müziği çaldı.

Etkinliğe katılan İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far, Yelda gecesinin İran'da çok önemli olduğunu belirterek, "Yelda bildiğiniz gibi İran'ın binlerce yıldır geleneksel bir etkinliği olarak kutlanıyor. Gözümüzü açtığımız ilk anda bu kültürle tanışırız. Her sene kutlanıyor. Yelda kelimesinin de birden fazla anlamı vardır. Şeb-i çille de deriz." dedi.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel de öğrencilere seslenerek yeteneklerini geliştirip, geleceklerini şekillendirmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Birden fazla yabancı dil öğrenin, kendinizi geliştirin. Türkiye'de uluslararası düzeyde nasıl öğrenci profili isteniyor bunları araştırın. Zamanınızı iyi değerlendirin. Başarının sırrı zamanı iyi kullanmaktan geçer. Bizim size karşı sorumluluklarımız var. O da size iyi bir eğitim vermek." diye konuştu.