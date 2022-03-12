Birzeit Üniversitesinden, İsrail'in Filistin üniversiteleriyle ilgili kararına tepki - Son Dakika
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Birzeit Üniversitesinden, İsrail'in Filistin üniversiteleriyle ilgili kararına tepki

12.03.2022 23:43
Birzeit Üniversitesinden, İsrail'in Filistin üniversiteleriyle ilgili kararına tepki

Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi, İsrail'in yurt dışından gelen akademisyen ve öğrencilerin Filistin üniversitelerine kaydolmasına kısıtlama getiren yeni kararını reddettiğini duyurdu.

Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi, İsrail'in yurt dışından gelen akademisyen ve öğrencilerin Filistin üniversitelerine kaydolmasına kısıtlama getiren yeni kararını reddettiğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin üniversitelerine karşı yeni ve haksız kararını reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kararın, yıllık 100 akademisyen ve 150 öğrenci alımına izin verdiği belirtilen açıklamada, söz konusu kararın üniversitenin uluslararası alandan akademik uzmanlar çekme hakkını ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in yeni şart olarak Batı Şeria'daki yükseköğretim kurumlarına başvuran yabancı akademisyen ve öğrencilerin, başvuru ve mülakat için ikamet ettiği yerdeki İsrail büyükelçiliğine veya konsolosluğuna gitmesini istediği ve burada başvuru sahibi ile ilgili soruşturma yapılması olasılığına da açıkça atıfta bulunulduğu aktarıldı.

İsrail'in kararının, yabancı akademisyen ve öğrencilerin Filistin'e bağlı bir yükseköğretim kurumunda eğitime veya öğrenime devam etmeleri halinde giriş koşulları, çalışma izni ve işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet iznine ilişkin özel talimatları da içerdiği belirtildi.

Filistin'in en büyük yüksek öğretim kurumlarından biri olan Birzeit Üniversitesi ayrıca, tüm akademik kurumları ve insan hakları örgütlerini İsrail'in bu kararını reddetmeye çağırdı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin salı günü yayınladığı habere göre, şubat ayında açıklanan karar önümüzdeki mayıs ayında yürürlüğe girecek.

Filistin Merkez İstatistik Teşkilatının 2020-2021 akademik yılı verilerine göre, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaklaşık 214 bin öğrencinin kayıtlı olduğu 49 yüksek öğrenim kurumu bulunuyor.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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