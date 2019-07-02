BIS: Ticari gerilimlerle mücadelede para politikaları uygun bir yaklaşım değil

– Merkez bankalarının merkez bankası olarak da bilinen İsviçre merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Direktörü Agustin Carstens, küresel ekonomideki mevcut "yavaşlamaya" ticari gerilimlerin sebep olduğunu ve bununla mücadele edebilmek için "para politikalarının bu durumda ne en uygun ne de en iyi yaklaşım" olduğunu söyledi.The Financial Times'da yer alan habere göre BIS'in yıllık raporuda kurum hükümetlere, ekonomiyi desteklemek için daha fazla mali politika ve yapısal reformlarla merkez bankalarının üzerinde yükü hafifletme çağrısı yaptı. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası gibi (ECB) aralarında BIS üyelerinin bulunduğu bazı merkez bankalarının küresel ekonomide zayıflayan güveni yeniden canlandırmak için parasal rahatlamaya yönelik piyasalar oluşturmayı değerlendirdiği belirtildi. Küresel büyüme endişelerine yanıt olarak Fed'in faiz oranlarını indimesi beklenirken, ECB Başkanı Mario Draghi'nin de faizleri indirebileceği veya 2.6 trilyon euroluk parasal genişleme programını yeniden başlatabileceğine işaret ettiği vurgulandı.Söz konusu politikalarla ilgili Carstens şunları söyledi:"Küresel ekonomik yavaşlamaya ağırlıklı olarak ticari gerilimler sebep oluyor. Para politikası bu durumla mücadelede ne en uygun ne de en iyi yaklaşımdır."Söz konusu jeopolitik belirsizliğe ağırlıklı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın küreselleşme karşıtı "Önce Amerika" politikalarının sebep olduğu belirtilirken Trump, Fed Başkanı Jay Powell'ı para politikasını gevşetme isteği, Draghi'yi de faiz oranlarını daha çabuk indirmemesi sebebiyle eleştirmişti.Carstens da, merkez bankalarının uygun gördükleri şekilde para politikası oluşturma açısından hala destklendiklerini söyledi ve "Benim kişisel görüşüm, merkez bankalarının para birimlerinin değerini koruma ve büyümeyi destekleyecek kapasiteye sahip olma konularında hala destek gördüğüdür" dedi.

- İstanbul