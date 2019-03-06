Son Dakika Haberleri: Bıs Uyardı: Piyasalardaki Hareketler Oldukça Serleşti

Bıs Uyardı: Piyasalardaki Hareketler Oldukça Serleşti

1 saat önce

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) finansal piyasalardaki hareketlerin "oldukça sertleştiği" uyarısı yaptı.

Bıs Uyardı: Piyasalardaki Hareketler Oldukça Serleşti, System.String[]
Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) finansal piyasalardaki hareketlerin "oldukça sertleştiği" uyarısı yaptı.

BIS Parasal ve Ekonomik Birimi Başkanı Claudio Borio, önde gelen  merkez bankalarının faiz oranlarını kademeli şekilde artırma çabalarının  artan şekilde öngörülemez hale gelmesiyle, son aylarda aşırı duyarlı duruma geldiğine dikkat çekti.

Borio yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz birkaç ay bize şu basıt mesajı iletti: Gelişmiş ülkelede enflasyonun yükseleceğine ilişkin çok küçük sinyaller verirken, çok kademeli ve öngörülebilir parasal sıkılaştırma politikası durma ve daha az öngörülebilir duruma geldi ve piyasalardaki hareketler de oldukça serleşti. Dar olan normalleşme patikası da giderek dolambaçlı duruma dönüşüyor" diye uyardı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:09 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi
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