Bıs Uyardı: Piyasalardaki Hareketler Oldukça Serleşti

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) finansal piyasalardaki hareketlerin "oldukça sertleştiği" uyarısı yaptı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) finansal piyasalardaki hareketlerin "oldukça sertleştiği" uyarısı yaptı.



BIS Parasal ve Ekonomik Birimi Başkanı Claudio Borio, önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını kademeli şekilde artırma çabalarının artan şekilde öngörülemez hale gelmesiyle, son aylarda aşırı duyarlı duruma geldiğine dikkat çekti.



Borio yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz birkaç ay bize şu basıt mesajı iletti: Gelişmiş ülkelede enflasyonun yükseleceğine ilişkin çok küçük sinyaller verirken, çok kademeli ve öngörülebilir parasal sıkılaştırma politikası durma ve daha az öngörülebilir duruma geldi ve piyasalardaki hareketler de oldukça serleşti. Dar olan normalleşme patikası da giderek dolambaçlı duruma dönüşüyor" diye uyardı. - İstanbul

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