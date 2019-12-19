BIS100 yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.93 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIS100 yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.93 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIS100 yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.93 lirada

6 saat önce

Yeni güne yüzde 0.25 artışla 110 bin 853 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 110 bin 485 puanı ve en yüksek 111 bin 274 puanı gördükten sonra, yüzde 0.02 artışla 110 bin 599 puanda kapandı.

BIS100 yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.93 lirada, System.String[]

Yeni güne yüzde 0.25 artışla 110 bin 853 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 110 bin 485 puanı ve en yüksek 111 bin 274 puanı gördükten sonra, yüzde 0.02 artışla 110 bin 599 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise, Çarşamba günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.57, valörde son işlemde yüzde 12.7 düzeyinde olan 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi Perşembe günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.73, valörde son işlemde yüzde 12.73 düzeyindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde ise Çarşamba günü spot kapanışta yüzde 12.11, valörde son işlemde yüzde 12.14 olan bileşik getiri Perşembe günü spot kapanışta yüzde 11.98, valörde son işlemde yüzde 11.95 düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin de etkisiyle reel faizin düşmesi, liranın benzer ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması sürecine karşın küresel piyasalarda gücünü koruyan dolar, iç piyasada yeni güne 5.92 lirada başladıktan sonra 5.94 liraya kadar yükseldi.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, Trump hakkında, görevi kötüye kullanma ve Kongre faaliyetlerine engel olma suçundan dolayı azil soruşturması yürütülmesinin Senato'da oylanmasına karar verildi.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 5.9006 lira ve en yüksek 5.9428  lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.5795 lira ve en yüksek 6.6207 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7381 lira ve en yüksek 7.8008 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyordu.


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Donald Trump, Çarşamba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:19 Kaynak: DHA
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