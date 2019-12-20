BIS100 yüzde 0.52 yükseldi, dolar 5.93 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIS100 yüzde 0.52 yükseldi, dolar 5.93 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIS100 yüzde 0.52 yükseldi, dolar 5.93 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.40 artışla 111 bin 40 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 110 bin 859 puanı ve en yüksek 111 bin 636 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.52 artışla 111 bin 176 puanda kapattı.

BIS100 yüzde 0.52 yükseldi, dolar 5.93 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.40 artışla 111 bin 40 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 110 bin 859 puanı ve en yüksek 111 bin 636 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.52 artışla 111 bin 176 puanda kapattı.

BİST Banka Endeksi, gün içinde en düşük 155 bin 377 puanı ve en yüksek 157 bin 39 puanı gördükten sonra gün sonuna doğru yüzde 0.77 artışla 156 bin 201 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında Perşembe günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.73, valörde son işlemde yüzde 12.73 olan 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.60 düzeyindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde ise Perşembe günü spot kapanışta yüzde 11.98, valörde son işlemde yüzde 11.95 olan bileşik getiri, Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.92, valörde son işlemde yüzde 11.97 düzeyindeydi.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 5.9064 lira ve en yüksek 5.9451 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.5631 lira ve en yüksek 6.6169 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6981 lira ve en yüksek 7.7546 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyordu.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:14 Kaynak: DHA
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