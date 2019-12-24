BIS100 yüzde 0.95 artıda, dolar 5.94 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIS100 yüzde 0.95 artıda, dolar 5.94 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIS100 yüzde 0.95 artıda, dolar 5.94 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.59 artışla 112 bin 839 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 112 bin 783 puanı ve en yüksek 113 bin 395 puanı gördükten sonra, yüzde 0.95 artışla 113 bin 245 puanda.

BIS100 yüzde 0.95 artıda, dolar 5.94 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.59 artışla 112 bin 839 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 112 bin 783 puanı ve en yüksek 113 bin 395 puanı gördükten sonra, yüzde 0.95 artışla 113 bin 245 puanda.

BİST Banka Endeksi, gün içinde en düşük 158 bin 67 puanı ve en yüksek 159 bin 544 puanı gördükten sonra gün sonuna doğru yüzde 1.26 artışla 159 bin 52 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi bir değişiklik göstermeyerek yüzde 12.47 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ise yüzde 0.08 düşüşle yüzde 11.89 düzeyine geriledi.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 5.9312 lira ve en yüksek 5.9555 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5877 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.59 - 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6902 lira ve en yüksek 7.7201 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.72 lira aralığında işlem görüyordu.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:00 Kaynak: DHA
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