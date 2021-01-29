BİSAK'tan Boğaziçi Üniversitesindeki sergide kullanılan resme tepki - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), dün Boğaziçi Üniversitesinde bir grup tarafından açılan sergiyle ilgili, "Bu sergideki bir resimde İslam'ın en mukaddes mekanı, Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama haysiyetsizce tahkir ve tahrif edilmiştir. Bu ahlaksızlığın sanat kisvesiyle meşrulaştırılmasını ve üstüne üstlük hadsizce savunulmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." açıklamasını yaptı.

BİSAK'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde rektör atamasını protesto etme bahanesiyle perşembe günü Güney Meydan'da hiçbir meşru temele dayanmayan, ne idiği belirsiz kişilerce bir resim sergisi açılmıştır. Bu sergideki bir resimde İslam'ın en mukaddes mekanı, Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama haysiyetsizce tahkir ve tahrif edilmiştir. Bu ahlaksızlığın sanat kisvesiyle meşrulaştırılmasını ve üstüne üstlük hadsizce savunulmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü olarak üniversitemiz dahilinde İslami değerlerimizin fütursuzca alaya alınmasına asla müsaade etmeyeceğiz."