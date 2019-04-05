Bisam: Açlık Sınırı Mart'ta 2,046 Liraya Yükseldi

– Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.03 arttığı Mart ayında, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Şubat ayındaki 1,965 lira düzeyinden 2,046 liraya yükseldi.

– Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.03 arttığı Mart ayında, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Şubat ayındaki 1,965 lira düzeyinden 2,046 liraya yükseldi.



BİSAM verilerine göre, Mart ayında sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 17.88 lira olurken, yetişkin bir erkek için 18.40 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 19.04 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 12.89 lira oldu.



BİSAM verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 2,046 lira olarak hesaplanırken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 7 bin 79 lira oldu.



Araştırma sonuçlarına göre, sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar;



peynir, çökelek vb. ürünler 16.01 lira,



sebze ve meyve 16.57 lira,



et, tavuk ve balık 11.04 lira,



süt ve yoğurt 7.51 lira,



ekmek 4.05 lira,



katı yağ 2.37 lira,



sıvı yağ 1.24 lira.



yumurta 1.02 lira,



şeker, bal, reçel ve pekmez 2.09 lira oldu.



BİSAM'ın açıklamasında, "Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 34.5 ile en yüksek paya sahip. Bir önceki aya göre süt ve süt ürünlerinin payı 1.5 puan azaldı. Buna karşın sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı, söz konusu ürünlerdeki yüksek fiyat artışı nedeniyle, son üç ayda yüzde 14.8'den yüzde 24.3'e yükseldi. Zorunlu harcama sepetinde meyve sebze için yapılması gereken minimum harcama tutarı yıllık bazda ise 7.69 liradan 16.57 liraya çıktı. Buna göre yıllık bazda meyve ve sebze için yapılması zorunlu minimum harcama tutarı iki kattan fzla arttı"değerlendirmesi yapıldı. (Grafik) - İstanbul

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