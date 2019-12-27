Bisam: Asgari ücret zammından gıdaya günde 3.8 lira ayrılabilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bisam: Asgari ücret zammından gıdaya günde 3.8 lira ayrılabilecek - Son Dakika Ekonomi

Bisam: Asgari ücret zammından gıdaya günde 3.8 lira ayrılabilecek

6 saat önce

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli, aldığı zammın, asgari geçim indimi dahil, günlük 3.

Bisam: Asgari ücret zammından gıdaya günde 3.8 lira ayrılabilecek, System.String[]

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli, aldığı zammın, asgari geçim indimi dahil, günlük 3.8 lirasını gıdaya ayırabilecek.

Buna göre, "Zamlı ilk ücretini Şubat 2019 tarihinde alacak olan asgari ücretli, aldığı zam miktarının yüzde 28.7'sini gıdaya ayırabilecektir. Dolayısıyla zamdan günlük gıda harcamasına kalacak pay sadece 3.8 liraya, her bir aile ferdi için öğün başına zam ise 32 kuruşa karşılık geliyor."

Bisam'dan yapılan açıklamada, "Yapılan hesaplamaya göre asgari ücretlinin alacağı zamdan gıdaya ayırabileceği tutar 3.8 lira, fert başına ayırabileceği tutar 96 kuruş düzeyinde, her kişi için öğün başına ayırabileceği tutar da 32 kuruş düzeyinde kalıyor. Buna göre asgari ücretli aldığı zam ile her aile ferdine öğün başına ilave 2 dilim ekmek, 7 gram et, 2/3 çay bardağı süt, yarım kibrit kutusundan az beyaz peynir, 1 adet küçük boy patates, 1 kibrit kutusu kuru fasülye ya da 1 adet mandalinadan sadece birini alabilir" denildi.

Açıklamada, asgari ücrete ilişkin şu öneriler sıralandı:

• Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalıdır.

• Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı'na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.

• Asgari ücret tespit komisyonunda kadın temsili sağlanmalıdır.

• TÜİK hesabı asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.

• Asgari ücret net ve asgari geçim indirimi hariç hesaplanmalıdır.

• Bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.

• Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.

• Yeniden değerleme artış oranından daha az asgari ücret artışı olmamalı.

• Asgari ücret artışında hedeflenen enflasyon oranları esas alınmamalı.

• Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.

• Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.

• Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, Asgari Ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda grev hakkını da içermelidir. (Tablo)


Birleşik Metal İş Sendikası, Türkiye İstatistik Kurumu, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:37 Kaynak: DHA
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