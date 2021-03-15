Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2 bin 681 lira - Son Dakika

Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2 bin 681 lira

15.03.2021 15:46
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2 bin 681 lira, System.String[]

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 681 liraya yükseldi.

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 681 liraya yükseldi.

Bisam raporunda, "Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 23.13 lira, yetişkin bir erkeğin 23.94 lira, 15-18 yaş arası bir gencin 25.47 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 16.84 liradır" denildi.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 718 lira olarak belirlenen raporda, "Bu değer yetişkin bir kadın için 694 lira, 15-18 yaş bir genç için 764 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 505 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 681 lira olarak belirlendi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 274 liraya ulaşıyor" denildi.Bisam verilerine göre, harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 35.3, et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.1, sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 15.92, ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.38 ve diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı da yüzde 12.31 olarak belirlendi.Raporda şöyle denildi: "Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 89.37 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketim 8.8 TL ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır." (Grafik)


Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2 bin 681 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2 bin 681 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2 bin 681 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2 bin 681 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2 bin 681 lira

Birleşik Metal İş Sendikası, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2 bin 681 lira - Son Dakika Ekonomi


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