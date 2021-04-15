Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira - Son Dakika

Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira

15.04.2021 14:59
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira, System.String[]

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Şubat ayındaki 2 bin 681 liradan, Mart'ta 2 bin 716 liraya yükseldi.

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Şubat ayındaki 2 bin 681 liradan, Mart'ta 2 bin 716 liraya yükseldi.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklı olduğunun altı çizilen Bisam açıklamasına göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 728 lira, yetişkin bir kadın için 704 lira, 15-18 yaş bir genç için 774 lira ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 511 lira olarak hesaplandı.

Bisam'ın raporunda, "Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 395 liraya ulaşıyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Günlük harcamalarda Mart'ta en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 31.80 liralık harcama gereksinimi ile oluşturuyor. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 17.53 lira düzeyinde."Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 14.81 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.88 lira, katı yağ ve sıvı yağ ise 6.64 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıydı. "Yumurta için 1.44, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4.38 lira harcama yapılması gerekiyor."Ailede her kişinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarının farklı olduğu belirtilen raporda, şöyle denildi: "Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir."Günlük 90.53 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 8.87 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır." (Grafik - Tablo)


Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira

Birleşik Metal İş Sendikası, Yumurta, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira - Son Dakika Ekonomi


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