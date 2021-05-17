Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,816 lira - Son Dakika

Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,816 lira

17.05.2021 13:05
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,816 lira, System.String[]

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Mart ayındaki 2 bin 716 liradan, Nisan ayında 2,816 liraya yükseldi.

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Mart ayındaki 2 bin 716 liradan, Nisan ayında 2,816 liraya yükseldi.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklı olduğunun altı çizilen Bisam açıklamasına göre, yetis¸kin bir erkegˆin sagˆlıklı bir bic¸imde beslenmesi ic¸in tu¨ketmesi gereken gıdaların aylık kars¸ılıgˆı 758 lira, yetis¸kin bir kadın ic¸in 733 lira, 15-18 yas¸ bir genc¸ ic¸in 800 lira, 4-6 yas¸ arası bir c¸ocuk ic¸in 524 lira olarak hesaplandı.

Bisam'ın raporunda, "Bu tutar so¨z konusu ailenin sadece gıda harcamaları ic¸in yapması gereken zorunlu tutardır. Egˆitim, sagˆlık, barınma, egˆlence, ısınma, ulas¸ım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 739 liraya ulas¸ıyor" denildi ve eklendi: "Gu¨nlu¨k harcamalarda Nisan'da en yu¨ksek maliyet grubunu 31.75 lira ile su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri olus¸turdu. Et, tavuk ve balık grubu ic¸in yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 17.98 liraydı. Sebze ve meyve ic¸in yapılması gereken harcama miktarı 17.74 lira, ekmek ic¸in yapılması gereken harcama tutarı gu¨nlu¨k 5.91 liraydı. Katı yagˆ ve sıvı yagˆ ise 6.71 lira, yumurta ic¸in 1.38, s¸eker, bal, rec¸el ve pekmez ic¸in ise 4,32 lira harcanması gerekiyordu."Her bir aile bireyinin sagˆlıklı beslenmesi ic¸in gereksinim duydugˆu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarının da farklı olduğunun altı çizilen raporda, şöyle denildi: "Örnegˆin tu¨ketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek ac¸ısından anlamlı du¨zeyde farklıdır. Su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri tu¨ketiminde 15-18 yas¸ arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetis¸kin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yas¸ grubu ic¸in daha o¨nemlidir. "Gu¨nlu¨k 93.85 liralık harcama ic¸inde en maliyetli tu¨ketim 8.86 lira ile 15-18 yas¸ arası bir gencin tu¨ketmesi gereken su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri miktarıdır. 4-6 yas¸ arası bir c¸ocugˆun tu¨ketmesi gereken yumurta miktarı yetis¸kinlerden fazladır." (Grafik - Tablo)


Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,816 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,816 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,816 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,816 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,816 lira

Birleşik Metal İş Sendikası, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,816 lira - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 ismin kimlikleri ortaya çıktı Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 ismin kimlikleri ortaya çıktı Adalarda sezonluk daire kiraları 120 bin liraya kadar çıktı Adalarda sezonluk daire kiraları 120 bin liraya kadar çıktı Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu

Son Dakika Haberleri
12:27 İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor
12:08 Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
11:54 Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Gazze konusunu görüştü
11:37 Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu
11:35 Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?
11:30 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,36'dan işlem görüyor
11:12 Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor, fiyatlar yeniden serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor, fiyatlar yeniden serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek         
12:39
Ali Koç'la gerilim iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Ali Koç'la gerilim iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir         
12:27
Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı         
12:17
Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı         
12:08
Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?         
11:35
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!         
10:17
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile tanınan Gazzeli baba, hayatını kaybetti Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile tanınan Gazzeli baba, hayatını kaybetti         
08:25
Aşka gelen Şeyma Subaşı, evlilik kararı aldığı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı Aşka gelen Şeyma Subaşı, evlilik kararı aldığı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
08:16
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Kaşmir'deki İsrail karşıtı gösterilerde, Filistin için dua eden din adamı tutuklandı Kaşmir'deki İsrail karşıtı gösterilerde, Filistin için dua eden din adamı tutuklandı         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 13:19:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,816 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement