BİSAM: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,341 lira - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİSAM: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,341 lira - Son Dakika Ekonomi

BİSAM: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,341 lira

6 saat önce

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 78.04 lira, aylık 2 bin 341 liralık harcama yapması gerekiyor.

BİSAM: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,341 lira, System.String[]

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 78.04 lira, aylık 2 bin 341 liralık harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 20.21 lira, yetişkin bir erkeğin 20.86 lira, 15-18 yaş arası bir çocuğun 22.22 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun da 14.74 lira düzeyinde hesaplanıyor.

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların minimum maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor.

Günlük harcamalarda Mart 2020'de en yüksek maliyet grubunu peynir/çökelek grubu 18.97 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15.19 lira oldu.

Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 9.33 lira, sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 13.21 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 4.88 lira olarak hesaplandı.

Bunların yanında, katı yağ 3.99 lirayı, sıvı yağ ise 1.36 lirayı buluyor. Yumurta için 0.88, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.57 TL harcama yapılması gerekiyor.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36.3 ile en yüksek paya sahip. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16.9 oldu. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 26.5 ile ikinci sırada bulunuyor

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Mart 2020 dönem açlık ve yoksulluk sınırları rakamları da hesaplandı.

Buna göre İzmir'de açlık sınırı 2 bin 554 lira, İstanbul'da 2 bin 512 lira ve Ankara'da  2 bin 292 lira olarak belirlendi.

Önemli sanayi merkezlerinden Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 376 lira, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 413 lira, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 361 lira, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 211 lira olarak hesaplandı. (Grafik)


Birleşik Metal İş Sendikası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:14 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu         
22:50
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor         
22:01
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi         
21:56
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti         
21:30
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı         
21:16
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı         
21:09
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi         
20:40
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi         
20:39
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı         
20:37
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı         
20:34
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi         
20:32
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak         
20:22
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular         
19:14
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz         
19:08
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı         
19:00
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız         
18:52
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı         
18:41
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
18:31
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı         
18:28
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 23:04:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BİSAM: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,341 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]