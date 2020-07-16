Bisam: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,367 lira

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı, Haziran ayında, yıllık bazda yüzde 14.5 artışla, 2 bin 66 liradan 2,367 liraya yükseldi.
Bisam hesaplamalarına göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 633 lira düzeyindeyken, bu değer yetişkin bir kadın için 613 lira, 15-18 yaş bir genç için 673 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 447 lira olarak belirlendi.
Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15.97 lirayı buluyor. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 4.99 lira, katı yağ ve sıvı yağ ise 5.41 lira olarak belirlendi. (Grafik)