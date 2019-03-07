Bisam: Erkek İşçiler Kadınlardan Yüzde 16 Fazla Kazanıyor

– Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmalar Merkezi (BİSAM) araştırmasının sonuçları, erkek işçinin kadın işçiye göre yüzde 16 daha fazla ücret aldığını ortaya koydu.

– Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmalar Merkezi (BİSAM) araştırmasının sonuçları, erkek işçinin kadın işçiye göre yüzde 16 daha fazla ücret aldığını ortaya koydu.



BİSAM'ın "Metal İşçisinin Kimliği: 2017" başlıklı araştırma kapsamındaki kadın işçilerin düzenli net iş geliri aylık ortalama 1,934 lira, erkek işçilerin ise 2,247 lira olarak hesaplandı. Buna karşın kadın işçilerin toplam hanehalkı gelirinin erkek işçilere göre daha yüksek olduğu görüldü ve söz konusu tutarın kadınlar için aylık ortalama 3,679 lira, erkekler için de 3,096 lira olduğu belirtildi.



Raporda, erkek işçilerle kadın işçiler arasında hanehalkı geliri üzerinden oluşan farkın temel nedeninin aileden çalışan fert sayısı olduğu vurgulanırken, araştırma kapsamındaki erkek işçilerin yüzde 61.5'inin tek gelirle geçinirken, kadınlarda bu oranın yüzde 15 düzeyinde olduğu ve eşi çalışanların oranının erkeklerde yüzde 20, kadınlarda da yüzde 63 olduğu belirtildi.



Lisans mezunu kadınların oranı erkeklerin 4 katı



BİSAM raporunda, cinsiyete göre de eğitim düzeyi arasında farklılıkların bulunduğunu ortaya koyarken, araştırma kapsamındaki sendika üyesi kadınlarda meslek lisesi mezunu ve ortaokula ve altı eğitim düzeyine sahip kadınların oranının erkeklerin hemen hemen yarısına karşılık geldiği belirtildi. Raporda, kadınların beşte biri ön lisans ya da lisans mezunu olurken, meslek lisesi dışındaki liselerden mezun olanların oranı kadınlarda yüzde 27, erkeklerde de yüzde 14 oldu. Lisans mezunu olan kadınların oranı yüzde 8.0 ile erkeklerin 4 katı olarak hesaplandı.



Kadınlar kitap okuma ve sosyal hayata katılımda önde



Araştırma sonuçlarına göre bekarlar evlilere göre ve kadınlar erkeklere göre daha fazla kültürel etkinlikte bulunuyor. Kadınlarda kitap okuyanların oranı yüzde 50 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 32 olarak hesaplandı. Bekarlar yüzde 11.5 ile evlilere göre daha fazla tiyatroya gidiyor, yüzde 46 ile daha fazla kitap okuyor ve yüzde 63 daha fazla sinemaya gidiyor.



"Cinsiyetçi yapı imalat sanayide de kendini gösteriyor"



Araştırma sonunda şu değerlendirme yer aldı:



"Kadınların çalışma hayatında yaşadıkları sorunlara dair yapılan araştırmaların sayısı sınırlı sayıdadır. Özellikle kadınların üretim sürecinde doğrudan yer aldığı imalat sanayi açısından bu durum daha büyük bir eksiklik olarak görülmektedir.



"Raporun sonuçları imalat sanayindeki kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların erkeklerden farklılaştığını, işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi yapının imalat sanayide de kendini gösterdiğini ortaya koymaktadır." (Grafik) - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Meteoroloji'den Sevindiren Haber! Hava Sıcaklıkları, Yarın ve Hafta Sonu Artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık

Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!