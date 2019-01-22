Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali
44 dakika önce
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.
Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörlük Konferans Salonundaki etkinliğin ikinci gününde Ametist Klarnet Beşlisi Orkestra Grubu konser verdi.
Grup, J.S. Bach, David Bennett
ve Astor Piazzolla'nın eserlerini icra etti.
Yaklaşık iki saat süren konser, izleyiciden büyük alkış aldı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:32 Kaynak: AA
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