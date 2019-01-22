Son Dakika Haberleri: Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali

Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali

44 dakika önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonundaki etkinliğin ikinci gününde Ametist Klarnet Beşlisi Orkestra Grubu konser verdi.

Grup, J.S. Bach, David Bennett ve Astor Piazzolla'nın eserlerini icra etti.

Yaklaşık iki saat süren konser, izleyiciden büyük alkış aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Güncel
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