Son Dakika Haberleri: Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali

Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali

43 dakika önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.

Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali, System.String[]
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Bendis Trio Grubu konser verdi.

Grup, Baldassare Galuppi, M. Dring, halk türküsü, Karadeniz türküsü ve tango eserlerini icra etti.

Yaklaşık iki saat süren konser, izleyiciden büyük alkış aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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