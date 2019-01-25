Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali
43 dakika önce
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.
Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Bendis Trio Grubu konser verdi.
Grup, Baldassare Galuppi, M. Dring, halk türküsü, Karadeniz
türküsü ve tango eserlerini icra etti.
Yaklaşık iki saat süren konser, izleyiciden büyük alkış aldı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:47 Kaynak: AA
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