Son Dakika Haberleri: Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali

Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali

2 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonundaki etkinlikte bugün Bendis Trio Grubu konser verdi.

Grup, Baldassare Galuppi, M. Dring, halk türküsü, Karadeniz türküsü ve tango eserlerini icra etti.

Yaklaşık iki saat süren konser, izleyiciden büyük alkış aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:31 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Güncel
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