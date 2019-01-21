Son Dakika Haberleri: Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali - Tekirdağ

Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali - Tekirdağ

27 dakika önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali başladı.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen festivalin ilk gününde Türk Piyanist İdil Biret ve Borusan Quartet orkestrası sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Tekirdağlı sanatseverler keyif dolu dakikalar yaşadı.

Konser sonunda sanatseverler, Biret ve Borusan Quartet orkestrasını ayakta alkışladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, AA muhabirine yaptığı açıklamada belediye olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Festivali Tekirdağ'ın eski ismi olan Bisanthe olarak yaptıklarını ve bu ismin artık bir marka haline geldiğini aktaran Eşkinat, şunları kaydetti:

"Tekirdağ bir sanat kenti. Bu coğrafya bir sanat coğrafyası. Kültürel zenginliklerin çok fazla olduğu bir coğrafya. Biz sadece cevheri mücevher yapmaya çalışıyoruz. Toprak altın,da kalan örtülen değeri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kentin kimliklerinden bir tanesi de kültürü ve sanatıdır. Tekirdağ iyi bir tarım, sanayi ve üniversite kenti olmasının yanında iyi bir de kültür sanat kentidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Kültür Sanat
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