Bisanthe 4. Uluslararası Oda Müziği Festivali Muhteşem Bir Konser!

Bisanthe 4. Uluslararası Oda Müziği Festivali muhteşem bir konserle açılış yaptı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali, muhteşem bir konserle açılış yaptı. Festivalin ilk gecesinde dünyaca ünlü Piyano Virtüözü İdil Biret, Borusan Quartet ile birlikte sahne aldı.

AÇILIŞ KOKTEYLİ DÜZENLENDİ

Bisanthe 4. Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin açılışı dolayısıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu fuaye alanında açılış kokteyli gerçekleştirildi. Kokteyle Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve eşi ile onur konuğu olarak Şair Ataol Behramoğlu da ilgi gösterdi.

KONSERİ 400 KİŞİLİK SALONDA 600 KİŞİ İZLEDİ

Konsere gösterilen büyük ilgi nedeniyle salonun tamamen dolması üzerine ek sandalyeler yerleştirildi, yer bulamayanlar merdivenlere oturarak konseri ilgiyle takip etti. 400 kişilik salondaki konseri yaklaşık 600 klasik müziksever izledi. Konsere çok sayıda minik dinleyicinin de ilgi göstermesi dikkat çekti.

KÜÇÜK: "EŞKİNAT'A KLASİK MÜZİK ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Konserin başlamasından önce Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali Genel Sanat Yönetmeni Kemal Küçük sahneye gelerek bir açılış konuşması yaptı. Küçük, "Bu yıl dördüncüsünü yaptığımız festivalimizde bugüne kadar 30 farklı grup sizlerin huzuruna çıkarak konser verdiler. Bu yıl da 9 farklı grup sahne alacak. Bu festivalin de önceki yıllarda olduğu gibi sizlerin sayesinde yoğun ilgiyle geçmesini diliyoruz. Ekonomik anlamdaki bu zor günlerde inatla ve şevkle bu festivali sürdüren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a klasik müzik ve kültür adına teşekkür ediyorum," diye konuştu.

EŞKİNAT: "İNADINA SANAT, İNADINA KÜLTÜR, İNADINA DEMOKRASİ DİYECEĞİZ"

Küçük'ün ardından konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise Küçük'e teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: "Bu akşam şeref verdiniz, salonu doldurdunuz. Ben de Kemal Bey'e dört yıldır sürdürdüğümüz yol arkadaşlığımız için teşekkür ediyorum. Dört yıl önce bir Gülsin Onay konseri sırasında başlayan birlikteliğimiz sürüyor. Bu yıl yine birbirinden güzel konserler izleyeceğiz. Gönül isterdi ki daha uygun bir salonda biz bu konserleri yapalım ama imkanlar buna elvermedi. Umarım Nisan ayından itibaren birtakım zincirler kırılır,birtakım kapılar açılır da biz daha büyük bir salonda, daha çok seyirciyle bu etkinlikleri gerçekleştiririz. Bu şehir sanatla yaşamaya devam edecek, inadına sanat, inadına kültür, inadına demokrasi diyeceğiz. Çünkü burası Tekirdağ'ın, Trakya'nın kalbi Süleymanpaşa. Hepinize teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum."

MOZART VE SCHUMANN ESERLERİNİ SESLENDİRDİLER

Açılış konuşmalarının ardından başlayan konserin ilk yarısında Borusan Quartet, Wolfgang Amadeus Mozart'a ait String Quartet (Yaylı dörtlüsü) No. 19 Do Majör, K. 465 isimli eserini icra etti. Konserin ikinci yarısında ise İdil Biret Borusan Quartet'e katıldı ve birlikte Robet Schumann'ın Piano Quintet (Piyano beşlisi) Mi bemol majör, Op. 44 eserini seslendirdiler.

İKİ DEFA BİS YAPTILAR

Yaklaşık 1 buçuk saat süren performans dakikalarca ayakta alkışlanırken, sanatçılar bir kez birlikte bir kez de İdil Biret'in solo performansı olmak üzere iki kez bis (konser sonrası yoğun istek üzerine sahneye dönerek fazladan çalınan parça) yaptılar.

EŞKİNAT MİLLETVEKİLİ AYGUN İLE SANATÇILARA ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Konser bitiminde Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun sahneye gelerek sanatçılara çiçek takdim ettiler. Eşkinat, performanslarından ötürü İdil Biret ve Borusan Quartet üyesi sanatçıları tebrik ederek, "Sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir konserdi. Sadece şunu söylemek istiyorum. Atatürk öyle bir Cumhuriyet kurdu ki, o Cumhuriyet, dünya çağdaş sanatına İdil Biret'i kazandırdı. Kendisini tebrik ediyorum," diye konuştu.

Öte yandan, İdil Biret konser çıkışı hayranları için albümlerini ve biyografisini imzaladı. İmza için bekleyenler uzun bir kuyruğa neden oldular.