Bisanthe Oda Müziği Festivalinde Bisanthe Quartet Rüzgarı

W.A. MOZART VE A. DVORAK'IN ESERLERİNİ SESLENDİRDİLER

Her biri alanında tanınmış solist nitelikli akademisyen ve orkestra müzisyeninden oluşan yaylı dörtlü, iki büyük bestecinin yaylı dörtlü dağarcığının en sevilen eserlerinden (W.A. Mozart) Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no: 15 Re minör K.421 (Allegro moderato – Andante – Minuetto – Allegro ma non troppo Piu allegro) ve (A. Dvorak) Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (Allegro – Lento – Molte Vivace – Vivace) seslendirdiler.

Kemanlarda Mehmet Yasemin ve Hakan Güven, Viyola'da Beste Modiri ve Viyolonsel'de Didem Erken'den oluşan Bisanthe Quartet ekibine Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Fethiye Filiz Çelik çiçek takdim ederek teşekkür etti.

CUMARTESİ GECESİ SONA ERECEK

Bisanthe 4. Uluslararası Oda Müziği Festivali, 2 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok'un müzik ziyafeti ile sona erecek.