Bisanthe Oda Müziği Festivalinde Bisanthe Quartet Rüzgarı
29 dakika önce
Süleymanpaşa Belediyesi'nin klasik müzikte önemli bir odak noktası olması amacıyla kurulan ve geçtiğimiz yıl ilk konserini veren Bisanthe Quartet tekrar Süleymanpaşalı müzikseverler ile buluştu.
W.A. MOZART VE A. DVORAK'IN ESERLERİNİ SESLENDİRDİLER
Her biri alanında tanınmış solist nitelikli akademisyen ve orkestra müzisyeninden oluşan yaylı dörtlü, iki büyük bestecinin yaylı dörtlü dağarcığının en sevilen eserlerinden (W.A. Mozart) Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no: 15 Re minör K.421 (Allegro moderato – Andante – Minuetto – Allegro ma non troppo Piu allegro) ve (A. Dvorak) Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (Allegro – Lento – Molte Vivace – Vivace) seslendirdiler.
Kemanlarda Mehmet Yasemin ve Hakan Güven, Viyola'da Beste Modiri ve Viyolonsel'de Didem Erken'den oluşan Bisanthe Quartet ekibine Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Fethiye Filiz Çelik çiçek takdim ederek teşekkür etti.
CUMARTESİ GECESİ SONA ERECEK
Bisanthe 4. Uluslararası Oda Müziği Festivali, 2 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok'un müzik ziyafeti ile sona erecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin
Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Birlik Çağrısı
Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor