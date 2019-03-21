BİSİAD, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüme odaklandı
1 saat önce
BİSİAD Başkanı Dağhan Uzgur, dernek olarak mesleki eğitim, endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve bilişim sektörü konusunda farkındalık yaratılması konularında gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.
BİSİAD Başkanı Dağhan Uzgur, dernek olarak mesleki eğitim, endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve bilişim sektörü konusunda farkındalık yaratılması konularında gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:36
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