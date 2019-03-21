Son Dakika Haberleri: BİSİAD, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüme odaklandı

BİSİAD, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüme odaklandı

1 saat önce

BİSİAD Başkanı Dağhan Uzgur, dernek olarak mesleki eğitim, endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve bilişim sektörü konusunda farkındalık yaratılması konularında gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

BİSİAD, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüme odaklandı, System.String[]
BİSİAD Başkanı Dağhan Uzgur, dernek olarak mesleki eğitim, endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve bilişim sektörü konusunda farkındalık yaratılması konularında gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:36 

Ekonomi
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