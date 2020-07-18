BİSİDAP, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle hayır yaptı - Son Dakika

BİSİDAP, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle hayır yaptı

Bilecik Sivil Dayanışma Platformu ( BİSİDAP), Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle hayır yaptı.

Bilecik Sivil Dayanışma Platformu ( BİSİDAP), Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle hayır yaptı.


Bilecik'teki 21 dernek, 10 sendika, 3 vakıf ve bir üniversitenin bir araya gelerek oluşturdukları BİSİDAP, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle hayır yaptı. Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Cami'nde Mevlid-i Şerif okutturan BİSİDAP üyeleri ardından cami cemaatine pilav ve ayran dağıttı. BİSİDAP üyeleri 86 yıllık hüzünlü ayrılığın son bularak Ayasofya'nın ibadete açılması vesilesiyle şükürlerini hayır yaparak gösterdiklerini söylediler. - BİLECİK

Ayasofya, Sendika, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BİSİDAP, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle hayır yaptı - Son Dakika
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