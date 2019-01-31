Bisiklet: 1. Etap Türkiye Bisiklet Şampiyonası
6 dakika önce
- Bisiklet Şampiyonası'nın başlangıç noktasından görüntüler Startın verilnmesi Bisikletçilerin yarışmasından görüntüler Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması MERSİN - Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan 2019 yılı sezon açılış 1.
- Bisiklet Şampiyonası'nın başlangıç noktasından görüntüler
Startın verilnmesi
Bisikletçilerin yarışmasından görüntüler Mersin
Valisi Ali İhsan Su
'nun konuşması MERSİN - Türkiye Bisiklet Federasyonu
faaliyet programında yer alan 2019 yılı sezon açılış 1. Etap Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Mersin'de başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:30 Kaynak: AA
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