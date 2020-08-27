Bisiklet almak için su satan çocuğun hayalini 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gerçekleştirdi - Son Dakika

Bisiklet almak için su satan çocuğun hayalini 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gerçekleştirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri ismini veren bir grup, trafik ışıklarında su satarak bisiklet almak isteyen 9 yaşındaki çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, 9 yaşındaki Beytullah'ın hayalini gerçekleştirdi. Bisiklet almak için trafik ışıklarında su satan küçük Beytullah'ın hayalini öğrenen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Hayırseverlerin desteklediği kampanyada kısa sürede bisiklet temin edildi. Küçük Beytullah su sattığı noktada haberi olmadan el arabasının yanına bisikleti bırakan gönüllüler o anları cep telefonu ile kaydetti. Bisikleti gören Beytullah'ın sevinçten ne yapacağını şaşırdığı kameralara yansıdı. Gözlerinin içi gülen Beytullah bisikletini alıp ailesine göstermek için yola koyuldu.