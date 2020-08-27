Bisiklet almak için su satan çocuğun hayalini 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gerçekleştirdi
Bisiklet almak için su satan çocuğun hayalini 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gerçekleştirdi Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri ismini veren bir grup, trafik ışıklarında su satarak bisiklet almak isteyen 9 yaşındaki çocuğun...
Bisiklet almak için su satan çocuğun hayalini 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gerçekleştirdi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri ismini veren bir grup, trafik ışıklarında su satarak bisiklet almak isteyen 9 yaşındaki çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, 9 yaşındaki Beytullah'ın hayalini gerçekleştirdi. Bisiklet almak için trafik ışıklarında su satan küçük Beytullah'ın hayalini öğrenen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Hayırseverlerin desteklediği kampanyada kısa sürede bisiklet temin edildi. Küçük Beytullah su sattığı noktada haberi olmadan el arabasının yanına bisikleti bırakan gönüllüler o anları cep telefonu ile kaydetti. Bisikleti gören Beytullah'ın sevinçten ne yapacağını şaşırdığı kameralara yansıdı. Gözlerinin içi gülen Beytullah bisikletini alıp ailesine göstermek için yola koyuldu.
Diyarbakır, Genel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:59 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Bisiklet almak için su satan çocuğun hayalini 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi Ekonomistler ağustos ayı enflasyonunun yüzde 0,96 artmasını bekliyor Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı Alkollü vatandaş yolu trafiğe kapattı Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Yakınlarının darp edilmiş halde bulduğu kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak