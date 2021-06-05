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Bisiklet bakım istasyonlarıyla çocukların bisikletleri ücretsiz onarılacak - Son Dakika

Bisiklet bakım istasyonlarıyla çocukların bisikletleri ücretsiz onarılacak

05.06.2021 15:28

Bisiklet bakım istasyonlarıyla çocukların bisikletleri ücretsiz onarılacak Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz;

Bisiklet bakım istasyonlarıyla çocukların bisikletleri ücretsiz onarılacak

Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz;

"Kurduğumuz stantlarda önce çocuklarımızın bisiklet bakımlarını yapıyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te her gün seçilecek bir mahallede kurulacak olan Bisiklet Bakım İstasyonu'nda çocukların bisikletlerine ücretsiz olarak bakım yapılacak. İlk günde bisikletlerin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve kontrolleri ücretsiz olarak yaptırmak isteyen çocuk, Bisiklet Bakım İstasyonuna akın etti.

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde hazırlanan proje ile çocukların bisiklet kullanımını artırmak ve kolaylaştırmak için güzel bir çalışma uygulamaya konuldu. Uygulamanın ilki İsmetpaşa Mahallesi Mahalle Konağı'nda başlarken, zincir bakımı, lastik hava basıncı ve kontrolleri ücretsiz olarak yaptırmak isteyen çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu. Hazırlanan proje kapsamında bütün mahallelerdeki mahalle konaklarında Bisiklet Bakım İstasyonu çocuklarla buluşarak; bisikletlerin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve kontrolleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında ayrıca Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz tarafından çocuklara "Güvenli Bisiklet Sürüşü ve Trafik Kültürü Eğitimleri" veriliyor.

Bisikletle ilgili eğitimler veriliyor, kitap hediye ediliyor

Çocukların bisiklet kullanımını, daha sağlıklı ve kaliteli bir biçimde yapmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında ayrıca çocuklara 'Çocuklar İçin Nutuk' ve çeşitli hikaye kitapları dağıtıldı. Gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, Bilecik'in 12 mahallesindeki çocuklarla buluşmak ve onlara bisiklet kullanımı hakkında bilgi vermek ve bisikletlerine gerekli bakımı yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dünya Bisiklet Günü kapsamında Bilecik Belediyesi olarak çocuklara yönelik güzel bir proje hazırladık. Mahalle konakları önüne kurduğumuz stantlarda önce çocuklarımızın bisiklet bakımlarını yapıyor, gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Daha sonra onlara bisiklet kullanımı ile ilgili broşürlerle birlikte çeşitli kitaplar hediye ediyoruz. Bununla birlikte çocuklarımıza 'Güvenli Bisiklet Sürüşü ve Trafik Kültürü Eğitimleri" veriyoruz. Çünkü yaz mevsimindeyiz ve çocuklarımızın bisiklet kullanımı yaygınlaştı. Böyle anlamlı bir çalışmayı uygulamaya koymamızda bize katkı sunan Belediye Başkanımız Semih Şahin'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklardan projeye büyük ilgi oldu

Gerçekleştirilen projeye büyük ilgi gösteren ve bisikletleriyle gelen çocuklar da verilen hizmet ile birlikte dağıtılan kitaplar dolayısıyla büyük sevinç yaşadı. Projenin hep uygulanmasını isteyen çocuklar Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Bisiklet bakım istasyonlarıyla çocukların bisikletleri ücretsiz onarılacak
Bisiklet bakım istasyonlarıyla çocukların bisikletleri ücretsiz onarılacak
Bisiklet bakım istasyonlarıyla çocukların bisikletleri ücretsiz onarılacak
Bisiklet bakım istasyonlarıyla çocukların bisikletleri ücretsiz onarılacak

Semih Şahin, Hakan Yavuz, Bisiklet, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisiklet bakım istasyonlarıyla çocukların bisikletleri ücretsiz onarılacak - Son Dakika


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