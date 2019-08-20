Son Dakika Haberleri: Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı

19 dakika önce

Adana'da biri 4 diğeri 3 bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı, System.String[]
Adana'da biri 4 diğeri 3 bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinden farklı tarihlerde 5 bisiklet çalındı. Bunun üzerine bisikleti çalınan vatandaşlar polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, bisikletlerin çalındığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını Uğur A. (26) ve Orhan P.'nin (29) yaptığı belirlendi.

Polis incelemelerde Uğur A.'nın Orhan P. ile 2 kez hırsızlık olayına karıştığını bir kez de tek başına hırsızlık yaptığını, Orhan P.'nin ise 4 kez bisiklet çaldığını toplamda iki şahsın 5 bisiklet çaldığını tespit etti. Ayrıca zanlıların kilitli bisikletler içinde yanlarında demir kesme makası getirip kilidi keserek bisikleti çaldığı belirlendi.

Görüntülerde, hırsızların geziyor gibi olay yerine geldikleri daha sonra çaldıkları bisikletleri de kendilerininmiş gibi gezerek götürdükleri görülüyor.

Polisler bu tespitleri yaptıktan sonra iki zanlıyı da evlerine düzenlediği baskınla yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA
Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Engelli emeklinin attığı imza ile hayatı karardı! 150 bin TL dolandırdılar
Küçükçekmece'de halı saha'da hırsızlık yapan şüpheli kamerada Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 09:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]