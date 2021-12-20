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Bisiklet çaldığı öne sürülen çocuğa tepki çeken gözaltı - Son Dakika

Bisiklet çaldığı öne sürülen çocuğa tepki çeken gözaltı

20.12.2021 00:10
Bisiklet çaldığı öne sürülen çocuğa tepki çeken gözaltı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çalıntı olduğu iddiasıyla durdurulan 12 yaşındaki çocuk polis ekiplerince yere yatırılarak gözaltına alındı. Tepki çeken olayla ilgili polisler hakkında soruşturma başlatılırken çocuk ve aileden özür dilenildi.

Safranbolu'nun Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesinde meydana gelen olayda, polis ekipleri, 12 yaşındaki M. Akgün'ün kullandığı bisikleti çalıntı olduğu gerekçesiyle durdurdu.

ZORLA YERE YATIRILDI

Bisikleti alınmaya çalışılan çocuk, kaçırılacağını zannedip korkup direnmeye başlayınca polis ekiplerince zorla yere yatırıldı. Talihsiz çocuğun "Korkuyorum, yardım edin, bisiklet vallaha billaha benim" çığlıklarına rağmen gözaltına alındığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bazı vatandaşların tepki gösterdiği olayla ilgili hastaneden darp raporu alan Akgün ailesi polislerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KAÇIRACAKLARMIŞ GİBİ HER YERİMDEN TUTTULAR"

O anları gazetecilere anlatan 12 yaşındaki M. Akgün, sinemadan çıkıp gelirken yolun karşısına geçtiğinde doblo tarzı bir aracın gelip bir anda önünde durduğunu belirterek, "Çok korktum. Arabadan inen biri sert bir şekilde kolumdan tuttu. Bırak beni diyorum bırakmıyor. Bana 'Bu bisikleti nereden aldın, nereden çaldın' diyor. Kaçmayı deniyorum, olmuyor. Sonra diğeri geldi belime sarıldı uygun olmayacak bir şekilde. Yine kaçmaya çalışırken ikisi tuttu. Yere düştüm bisikletime sarıldım. Tutundum baya ama yine çekiyorlar. Ben o sıra yardım edin diye bağırıyorum. Bana polisim demeden saldırdı. Babamı arayalım, babam memur diyorum dinlemiyor beni. Acayip korktum. Sanki kaçıracaklarmış gibi her yerimden tuttular, çok kötüydü" dedi.

"TÜKETMİŞLER ÇOCUĞU"

Kendisini arayan polislerin hırsızlıkla itham ettiğini anlatan baba Ferhat Akgün ise, "Emniyete gittim, oğlum arabadan bir indi. Üzeri, dizleri, pantolonu çamur bir halde. Hüngür hüngür ağlıyor. Psikolojik olarak bitmiş, tüketmişler çocuğu. Biz bunu hırsız zannettik, bir şey yapmadık, kendini yerlere attı dediler. Ondan sonra biz hiçbir yerine dokunmadık bu çocuğun dediler. Kamera kayıtlarına baktığımızda kendi oğlumun anlattığı gibi yerlerde sürüklüyorlar" diye konuştu.

"NEREYE GİDİYORSA GİTSİN ŞİKAYETİNİ YAPSIN DEMİŞLER"

Bir çocuğa bu şekilde yaklaşılmayacağını aktaran baba Akgün, "Bunu gidip peşinden takip edip kapısını tıklasaydınız dedim. Bize iş mi öğretiyorsunuz, 12 yıllık memurum senden mi öğreneceğiz dediler. Ayıp, çocuğu ne hale getirmişsiniz dedim. Yüzüne tükürülecek insansınız dedim. Orada çocuğumu darp etmişler o halde bile üzerimize geliyorlar. Kardeşim de özür dileyin sizden şikayetçi olur demiş. Nereye gidiyorsa gitsin şikayetini yapsın demişler" ifadelerini kullandı.

Akgün, hastaneden rapor alıp karakola gittiklerinde ifadelerinin alınmadığını, 3.5 saat bekletildiklerini iddia etti.

Olay sonrası oğlunun uyuyamadığını kaydeden Akgün, 'Bırakın beni ben çalmadım' diye defalarca uykusundan uyandığını ve sakinleşmesi için serum yaptırmak üzere hastaneye götürdüğünü anlattı.

Akgün, yarın savcılığa giderek yeniden şikayetçi olacaklarını söyledi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Karabük Valiliği, Safranbolu ilçesinde bisiklet çaldığı iddia edilen çocuğun polis ekiplerinin yere yatırılarak gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı. Polisler hakkında soruşturma başlatılırken çocuk ve aileden özür dilenildi.

Bisiklet çaldığı öne sürülen çocuğa tepki çeken gözaltı
Bisiklet çaldığı öne sürülen çocuğa tepki çeken gözaltı
Bisiklet çaldığı öne sürülen çocuğa tepki çeken gözaltı

Safranbolu, Bisiklet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet çaldığı öne sürülen çocuğa tepki çeken gözaltı - Son Dakika


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