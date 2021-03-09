Bisiklet çalmaya çalışırken yakalandı; Tur atacaktım - Son Dakika

Bisiklet çalmaya çalışırken yakalandı; Tur atacaktım

09.03.2021 12:50
Bisiklet çalmaya çalışırken yakalandı; Tur atacaktım, System.String[]

İZMİR'de, bir marketin önündeki bisikleti çalmak isteyen Mert G. (15), vatandaşlar tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

İZMİR'de, bir marketin önündeki bisikleti çalmak isteyen Mert G. (15), vatandaşlar tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Şüpheli Mert G., "Çalmadım, tur atacaktım. Kafam güzel olduğu için izin almayı unuttum" dedi.

Hırsızlık girişimi, dün saat 11.00 sıralarında, Konak ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Seray, bisikletini alışveriş için girdiği marketin önüne bıraktı. Bir süre sonra gelen sesleri duyup, dışarı çıkan Seray, iddiaya göre, bisikleti çalmaya çalışan Mert G.'yi çevredeki vatandaşlarla birlikte yakaladı. DHA'nın görüntülediği anlarda, vatandaşların polise teslim etmek için tuttukları Mert G., "Hırsızlık amaçlı almadım, tur atmak için aldım" dedi. Sahibinden izin alıp almadığı sorulan Mert G., "Kafam güzel olduğu için unuttum" yanıtını verdi.

Bisikletin sahibi Ahmet Seray ise, "Marketteydim, 120 saniye olmadı market çalışanlarının da uyarısıyla bisikletimin çalındığını anlayıp, dışarı çıktım. Üzerinden kocaman bıçak çıktı. 'Kafam güzel' diyor. Her kafası güzel olan başkasına ait arabayı, bisikleti alsın" dedi. Seray, polislerin gelmesinin ardından karakola gidip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mert G.'nin işlemlerinin sürüdüğü belirtildi.

Bisiklet çalmaya çalışırken yakalandı; Tur atacaktım
Bisiklet çalmaya çalışırken yakalandı; Tur atacaktım
Bisiklet çalmaya çalışırken yakalandı; Tur atacaktım

Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bisiklet çalmaya çalışırken yakalandı; Tur atacaktım - Son Dakika


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