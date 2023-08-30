19 yaşındaki genç ile 14 yaşındaki çocuğun bisiklet değişimi tartışmasında kan aktı! Biri mezara, diğeri hapse - Son Dakika

19 yaşındaki genç ile 14 yaşındaki çocuğun bisiklet değişimi tartışmasında kan aktı! Biri mezara, diğeri hapse

Son Güncelleme: 30.08.2023 13:14

Bahçelievler'de bisiklet değiştirmek isteyen 14 yaşındaki H.A. ile 19 yaşındaki Halil Örnek arasında çıkan tartışma sonucunda Örnek bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan H.A. polis tarafından yakalandı.

26 Ağustos Cumartesi günü Soğanlı Mahallesi, Gezer Sokak'ta meydana gelen olayda, akşam saatlerinde bisikletle sokağa gelen 14 yaşındaki H.A, aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelerek, 'Bisikletlerimizi değişelim mi?' diye sordu. H.A ile Halil Örnek arasında çıkan tartışmada, H.A., Örnek'i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bisiklet değişimi tartışması kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk, 19 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Örnek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bisiklet değişimi tartışması kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk, 19 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü

KÜÇÜK ÇOCUK YAKALANDI

Örnek'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları olay yerine akın etti. Olayın ardından kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bisiklet değişimi tartışması kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk, 19 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: DHA

Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç ile 14 yaşındaki çocuğun bisiklet değişimi tartışmasında kan aktı! Biri mezara, diğeri hapse - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç ile 14 yaşındaki çocuğun bisiklet değişimi tartışmasında kan aktı! Biri mezara, diğeri hapse - Son Dakika
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