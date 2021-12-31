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"Bisiklet Dostu Şehir" Sakarya'da bisiklet kullanım süresi 6,5 milyon dakikayı aştı - Son Dakika

"Bisiklet Dostu Şehir" Sakarya'da bisiklet kullanım süresi 6,5 milyon dakikayı aştı

31.12.2021 12:29
"Bisiklet Dostu Şehir" Sakarya'da bisiklet kullanım süresi 6,5 milyon dakikayı aştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin bisikleti hayatın merkezine koymak için uygulama koyduğu SAKBİS'lerin abone sayısı 17 bin 500, kullanım sayısı 200 bini geçti, bisiklet kullanım süresi 6,5 milyon dakikayı aştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin bisikleti hayatın merkezine koymak için uygulama koyduğu SAKBİS'lerin abone sayısı 17 bin 500, kullanım sayısı 200 bini geçti, bisiklet kullanım süresi 6,5 milyon dakikayı aştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bisikleti insan hayatının merkezine almak, sağlıklı hayata kavuşmak ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için bisiklet kullanımını artırmaya yönelik hayata geçirilen SAKBİS'in kent genelindeki istasyon sayısı 15'e çıktı.

Son 2 yılda sunulan yenilikçi çalışmalarla bisiklet kiralama oranı yükseldi. 110 akıllı bisikletin kullanım sayısı 200 bini buldu. 4 mevsimde de tercih edilen SAKBİS'lerin kullanım süresi ise 6,5 milyon dakikayı geçti. Bisikletleri sürekli kullanan abone sayısı ise 17 bin 500'ü buldu.

Açıklamada, "Kilometrelerce uzayan bisiklet yollarımız, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, mola kıraathaneleri ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle bisiklet kullanımını yaygınlaştırıyoruz. Bu noktada çalışmalarına hız verdiğimiz SAKBİS'lerimize olan ilgi de her geçen gün artırıyor." ifadesi kullanıldı.

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Bisiklet, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bisiklet Dostu Şehir' Sakarya'da bisiklet kullanım süresi 6,5 milyon dakikayı aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bisiklet Dostu Şehir" Sakarya'da bisiklet kullanım süresi 6,5 milyon dakikayı aştı - Son Dakika
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