"Bisiklet Dostu Şehir" Sakarya'da hedef 500 kilometre bisiklet yolu - Son Dakika

"Bisiklet Dostu Şehir" unvanına sahip Sakarya'da 150 kilometre olan bisiklet yolu ağının 500 kilometreye çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Sakarya, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu dünyada "Bisiklet Dostu Şehir" unvanı verilen 13. kent olma özelliği taşıyor.

Vatandaşların da bisiklet kullanabildiği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan kentte, bisiklet yolu ağının artırılması için Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde çalışma yürütülüyor.

"Kentte bisiklet kullanımı yaygın"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, "yeniliklerin ve ilklerin şehri" olmaya devam ettiklerini söyledi.

Kentin, dünyadaki "Bisiklet Dostu Şehir" unvanına sahip sayılı şehirlerinden olduğunu aktaran Yüce, Sakarya'nın bu özelliğiyle de Türkiye'deki "ilk ve tek şehir" konumunda bulunduğunu kaydetti.

Yüce, UCI tarafından ciddi değerlendirmeler sonucu verilen bu unvanı hak etmek için bir dizi yeterlilikleri yerine getirdiklerini anlatarak, bu alanda Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Kentte bisiklet kullanımının yaygın olduğuna işaret eden Yüce, "Sakarya'da bisiklet kullanarak şehrin neredeyse tamamına sorunsuzca ulaşabilirsiniz. Bisikletiniz yoksa da şehrimizin tamamına yayılmış bisiklet yollarıyla entegre edilmiş akıllı bisiklet duraklarımızdan kolaylıkla bir bisiklet kiralayabilir ve gideceğiniz yerdeki istasyonda bisikletinizi bırakabilirsiniz." dedi.

"Bisiklet farklı bir hayat tarzıdır"

Yüce, Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin "dünyanın en modern ve en fonksiyonel bisiklet parkuru" olduğunu söyleyerek, şampiyonların yarıştığı pistte vatandaşların da bisiklet kullanabildiğini dile getirdi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin yol, dağ ve BMX olmak üzere aynı anda 3 şampiyonanın yapılabileceği bir tesis olduğuna değinen Yüce, geçen senelerde bazı yerel ve ulusal müsabakalar dışında MTB CUP Dağ Bisikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası ve 2020 Dağ Bisikleti Dünya Maraton Şampiyonası'nın burada gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yüce, bu yıl 23-31 Ekim'de düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası'na da ev sahipliğini yapılacağını bildirdi.

Bisiklet yolu yatırımlarına devam ettiklerini anlatan Yüce, "Mevcutta 150 kilometrelik bisiklet yol ağımız var, hedef 500 kilometre. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sakarya bisiklet dostu bir şehridir. Her yerde bisiklet kullanılabilir. İstediğiniz yerde bisikleti alır istediğiniz yere bırakabilirsiniz. Bisiklet bir ayrıcalıktır, özveridir, spordur, farklı bir hayat tarzıdır. Herkesi bisikletle buluşmaya, bisikletle hayatımızı devam ettirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yüce, tüm sporcuların ve vatandaşların 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü de kutladı.