Son Dakika Haberleri: Bisiklet dostu şehirlerde sınıfta kaldık: İstanbul 74'üncü sırada
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Bisiklet dostu şehirlerde sınıfta kaldık: İstanbul 74'üncü sırada

1 saat önce

– Bir araştırma sonucu dünyanın en bisiklet dostu şehirleri belli oldu.

Bisiklet dostu şehirlerde sınıfta kaldık: İstanbul 74'üncü sırada, System.String[]
– Bir araştırma sonucu dünyanın en bisiklet dostu şehirleri belli oldu. İlk 10'da Avrupa'dan 7 şehrin bulunduğu listede, Türkiye'den sadece İstanbul yer aldı. Megakent 90 ülke arasından 74'üncü sırayı aldı.

Dijital sigorta şirketi Coya'nın yaptığı 2019 Bisiklet Şehirleri Endeksi araştırmasının sonucunda bisiklet dostu şehirler belirlendi. 90 şehirde yapılan çalışmada bisiklet kullanımı, suç ve güvenlik, altyapı, paylaşım gibi 6 ana kategoride 16 gösterge analiz edildi.

Araştırmanın sonucuna göre dünyanın en bisiklet dostu şehri Hollanda'dan Utrecht oldu. Listede ilk 10'da Avrupa'dan 7 şehir yer aldı. İlk 10'da Avrupa'nın yanı sıra Yeni Zelanda'dan Auckland ve Çin'den Hangzhou'nun bulunduğu kaydedildi. Günlük ulaşım için bisiklet kullanmanın Avrupa'da bir kültür olduğu ifade edilen çalışmada, burada yer alan şehirlerin sıralamaya hakim olmasının sürpriz olmadığı vurgulandı.

90 ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye'den sadece megakent İstanbul yer aldı. 74'üncü sırada bulunan İstanbul, 100 puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 25.48'lik derecesiyle bisiklet dostu şehirler sıralamasında sınıfta kaldı.

İşte Bisiklet Şehirleri Endeksi 2019'da en yüksek puan alan şehirler:



  1. Utrecht (Hollanda) – 77.84

  2. Münster (Almanya) – 66.15

  3. Antwerp (Belçika) – 60.51

  4. Kopenhag (Danimarka) – 60.46

  5. Amsterdam (Hollanda) – 60.24

  6. Malmö (İsveç) – 55.88

  7. Auckland (Yeni Zelanda) – 55.38

  8. Hangzhou (Çin) – 52.55

  9. Bern (İsviçre) – 48.76

  10. Bremen (Almanya) – 48.41


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74- İstanbul (Türkiye) – 25.48


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88- Bangkok (Tayland) - 18.90
89- Medellin (Kolombiya) – 18.85
90- Lagos (Nijerya) – 11.81


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
Avrupa, İstanbul, Güncel
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