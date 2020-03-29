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Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'dan "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Evde kal Türkiye" çağrısı yaptı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Evde kal Türkiye" çağrısı yaptı.
Evde kondisyon bisikletinde pedal çevirmeye devam eden Küçükbakırcı, Türkiye Bisiklet Federasyonunun sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajında, "Ben de düzenli spor yapanlardan biriyim. Haftada 3 gün düzenli dışarıda spor yapıyordum. Son 10 gündür evde sporuma devam ediyorum. Evde kal Türkiye. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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