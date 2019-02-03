Son Dakika Haberleri: Bisiklet Gidonu Kasığına Saplanan Cihan, Kurtarılamadı

Bisiklet Gidonu Kasığına Saplanan Cihan, Kurtarılamadı

1 saat önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, dengesini kaybedip, düştüğü bisikletin gidonunun kasığına saplanması sonucu ağır yaralanan Cihan Ulukan (12), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bisiklet Gidonu Kasığına Saplanan Cihan, Kurtarılamadı, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, dengesini kaybedip, düştüğü bisikletin gidonunun kasığına saplanması sonucu ağır yaralanan Cihan Ulukan (12), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, öğle sıralarında ilçesine bağlı Beyyenice Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan Ulukan, evinin önünde bulunan ırmak kenarında bisikletini sürerken aniden dengesini kaybederek düştü. Düşme esnasında Ulukan, bisiklet gidonun kasığına saplanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulukan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

- Çarşambasamsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:56 Kaynak: DHA

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