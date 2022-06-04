Bisiklet gününü pedal çevirerek kutladılar - Son Dakika
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Bisiklet gününü pedal çevirerek kutladılar

04.06.2022 03:34

Bisiklet gününü pedal çevirerek kutladılar Tekirdağ'da 1-5 Haziran Çevre Haftası ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle bisiklet turu düzenlendi.

Bisiklet gününü pedal çevirerek kutladılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 1-5 Haziran Çevre Haftası ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle bisiklet turu düzenlendi. Bisikletliler drone ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde Süleymanpaşa ilçesinde 1.5 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi.

Çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen tura çok sayıda bisikletçi katıldı. Süleymanpaşa sahil hattı boyunca devam bisiklet turu, Barış ve Özgürlük Parkında sona erdi.

Tura katılan Akçeşme Bisiklet Grubu Başkanı Erdal Sabuncu, "Bisikletin içinde olduğu her etkinliğe varım. Bisiklet varsa dünya güzelleşir. Burada dünya bisiklet günü nedeniyle birleştik. Bisikletlileri bir arada görmek mutluluk verici. Bir gün herkes bisiklete binecek. Her yaşta bisiklet kullanmayı tavsiye ediyorum. Bisiklet varsa hayat güzeldir" dedi.

Turun bitiminde ise efor harcayan bisikletlilere su ve limonata ikram edildi.

Bisiklet gününü pedal çevirerek kutladılar
Bisiklet gününü pedal çevirerek kutladılar
Bisiklet gününü pedal çevirerek kutladılar
Bisiklet gününü pedal çevirerek kutladılar

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisiklet gününü pedal çevirerek kutladılar - Son Dakika

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