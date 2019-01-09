Bisiklet Hayali 3 Yıl Sonra Sonra Gerçek Oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kız öğrencinin bisiklet hayali, 3 yıl sonra öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kız öğrencinin bisiklet hayali, 3 yıl sonra öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi.



Siverek İsmetpaşa İlkokulu idaresi tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen 'Bir Hayalim Var' etkinliği kapsamında bir öğrencinin mektubunda yazdığı dileği 3 yıl sonra gerçekleştirildi. Öğrencinin dileğini yazdığı mektup, rehberlik öğretmenleri Veyis Emre Böge ve Emre Karaağaç'ın geçen yıllarda yapılan çalışmaları incelemelerinde gün yüzüne çıkarıldı. Rehber öğretmenler, 'Bir Hayalim Var' kutusuna atılan mektupları incelerken, Emine Ekinci'nin hayalinin yazdığı mektubu fark etti. "Mavi renkli kız bisikletim olsun. Ben mavi rengi çok seviyorum, mavi renk benim için, benim her şeyim için, gökyüzü rengi de. Bisikletimle arkadaşlarımla yarış etmek istiyorum. Daha sonra kardeşimle bisikletime binmek istiyorum. Ben, ablam kardeşim mavi rengi çok seviyoruz. Belki hayalimiz gerçekleştiremezsiniz ama ben büyük olursam, küçücük bir kızın büyük hayalini gerçekleştireceğim. Maviyi çok seviyorum, siz de sevin çünkü hayalleri gerçekleştirecek tek renk mavidir" ifadelerinin yer aldığı mektup üzerine öğretmenler harekete geçti. Şimdi Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda okuyan Emine Ekinci, daha önce okuduğu Siverek İsmetpaşa İlkokuluna getirldi. Ekinci'ye, hayali olan mavi bisiklet hediye edildi.



İsmetpaşa İlkokulu Müdürü Nüsret Eryaman, "Rehberlik servisi öğretmenlerimiz geçen yıllarda öğrencimiz olan Emine Ekinci'ye ait bir yazıyı "Bir hayalim var" kutusundan bulup bizlere getirdiler. Okuduğumuz yazı bizi ve tüm öğretmenlerimizi gönülden etkiledi. Çocuğumuzun masumiyeti ve kurduğu hayali paylaşırken kullandığı ifade gücü kalbimizde bir yerlere dokundu. Kendiliğinden doğan bir fikirle çocuğumuzun hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçtik. Sınıf öğretmenlerimizden Saliç Aktaş hocamızın özel gayretleriyle ve diğer tüm öğretmenlerimizin desteğiyle çocuğumuza hayali bir mavi bisiklet aldık. Çocuğumuzun hayali ifade ettiği yazısı ve sonrasındaki mutluluğu bizlere bir kez daha her şeyin bir hayalle başladığını gösterdi. Hayaller kuran ve kurduğu hayali en güzel şekilde çekinmeden ifade edebilen bir nesil yetiştirme yolundaki iç motivasyonumuzu artıran bir süreç yaşadık" diye konuştu - ŞANLIURFA

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