Bisiklet hırsızı, kendisine fırlatılan tencereyi de işte böyle çaldı - Son Dakika
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Bisiklet hırsızı, kendisine fırlatılan tencereyi de işte böyle çaldı

18.07.2022 09:38

Bursa'da bisiklet çalmak isteyen şüpheli şahsı fark eden site sakinleri "hırsız var" diye bağırarak balkondan tencere fırlattı. Pişkin hırsız kendisine fırlatılan tencereyi de çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da bisiklet çalmak isteyin şüpheliyi fark eden site sakinleri balkondan tencere fırlattı ancak hırsız tencereyi de çalıp kaçtı.

HIRSIZ KENDİSİNE FIRLATILAN TENCEREYİ VE BİSİKLETİ ÇALARAK UZAKLAŞTI

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bir sitenin duvarından atlayan kimliği belirsiz bir kişi sitenin depo kısmından bisiklet ile çıkınca site sakinlerinden biri, 'hırsız var' diye bağırarak hırsıza balkondan tencere fırlattı. Pişkin hırsız kendisine atılan tencereyi de alarak çaldığı bisiklet ile kayıplara karıştı. Olayın görgü tanıklarından Furkan Hüyük ise şunları söyledi, 'Gece arkadaşlar ile parkta oturuyorduk. Bir anda site sakileri hırsız var diye bağırmaya başladılar. Bizde hemen koştuk oraya. O sırada hırsız bisiklet sürerek kaçmaya çalıştı. Site sakinleri de balkondan hırsıza tencere ve tava atarak engellemeye çalıştı. Hırsız kendisine atılan tencereyi de alarak bisikletle birlikte buradan hızlıca uzaklaştı' dedi. Şikayet üzerine polis hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet hırsızı, kendisine fırlatılan tencereyi de işte böyle çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bisiklet hırsızı, kendisine fırlatılan tencereyi de işte böyle çaldı - Son Dakika
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