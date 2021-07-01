Bisiklet hırsızı kamerada - Son Dakika

- Bisiklet hırsızı kamerada

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde spor salonu önünden çalınan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında.

Olay İsmetpaşa Mahallesi Gençlik caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 gün önce yaşanan olayda Özkan Öztürk 2 bin liraya yeni aldığı bisikletle spor salonuna geldi. İçeride spor yaparken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından spor solunun önünde park halinde bulunan bisiklet çalındı. Özkan Öztürk, polisi arayarak şikayetçi oldu. Bisikletin çalınma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.