Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

Bisiklet hırsızı kameralara yakalandıKontrol etti, 1 dakikada çaldıİZMİR - İzmir 'in Buca ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bisikletçi dükkanının önünde duran bisikleti çalarken o anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı.Olay önceki gün akşam saatlerinde Buca Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir bisikletçi dükkanının önünde gerçekleşti. Dükkan sahibi Ahmet Aydos'un kapının önünde duran bisikleti bir şahıs tarafından çalınırken, güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti. İlk olarak dükkanın önünden geçerek ortalığı kontrol ettiği kameralara yansıyan şahıs, bir kez daha dükkanın önünden geçerek içeride birinin olup olmadığını kontrol ediyor. Bisikletçi dükkanında kimsenin olmadığını gören şüpheli, kapı önünde duran bisiklete atlayıp uzaklaşıyor. Kameralara yansıyan olayda şahsın, bisikleti yaklaşık 1 dakika içinde çaldığı görülüyor."Keşke gelip isteseydi"Bisikleti çalınan dükkan sahibi Ahmet Aydos, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Aydos, "O bisiklet yaklaşık 2 yıldır kapının önünde duruyor. Genellikle yakın mesafeli yerlere giderken kullanırım. Hatta diğer esnaf arkadaşlar da zaman zaman kullanıp yerine bırakırlar. 10-15 dakika kadar arkada tarafta bulunan atölyede çalışıyordum. Tekrar ön tarafa geldiğimde bisikletin olmadığını gördüm. Hatta belki esnaf arkadaşlar almıştır ümidiyle kısa bir süre bekledim. Ancak kamera kayıtlarına bakınca bisikletin çalındığını gördüm. 3.5 senedir başıma ilk kez böyle bir olay geldi. O bisiklet yıllardır kapının önünde duruyordu. O yüzden biraz şaşkınım" dedi. Bisikleti çalan şahsın çalmak yerine kendisinden yardım istemesi durumunda elinden geleni yapacağını belirten Aydos, "Çalan arkadaş keşke bana bisiklete ihtiyacı olduğunu söyleseydi. Ben de yardımcı olurdum. Ancak o çalmayı tercih etti" diye konuştu.