Bisiklet Hırsızı Kameraya Yakalandı
47 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, işyerinin önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı, kameralara anbean yansıdı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, işyerinin önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı, kameralara anbean yansıdı.
Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuru temizleme işyerinin önünde bulunan işyeri sahibi Cuma Abidin'e ait elektrikli bisiklet, bir kişi tarafından çalındı. İşyeri sahibi Abidin, bir süre sonra bisikletin yerinde olmadığını fark ederek, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlardan bisikletinin çalındığını gören Abidin, emniyet ekiplerine haber verdi. Ekipler, hırsızı arama çalışmaları başlattı.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:27 Kaynak: DHA
Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak
MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz